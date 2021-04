A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, assina pactuação com a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, onde foram ampliadas as atividades que serão de responsabilidade da Vigilância Sanitária de Lagarto para serem inspecionadas e fiscalizadas.

Durante as reuniões, que ocorreram nos dias 14 e 23 de abril, as equipes da Vigilância Sanitária pôde discutir e alinhar as ações nas empresas do município, como também sobre o combate a Covid-19.

Participaram da reunião: Avio Brito, Coordenador da Vigilância Sanitária do Estado de Sergipe; Alexsandra Oliveira, Diretora da Vigilância Sanitária de Lagarto; Tereza Cristina Moraes Maynard, Gerente de Serviços de Saúde; Diego Rossini, Gerente de Alimentos; Edcarlos Bomfim, Setor Jurídico e os Fiscais de Lagarto: Adenilza, Jucivalda, Eliana e Administrativo Joana.