O governador Belivaldo Chagas e os outros 13 governadores de estados do Brasil decidiram continuar lutando pela importação da vacina russa Sputnik V. Os gestores se reuniram nesta terça-feira, 27, de maneira remota, com representantes do Fundo Soberano Russo após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter negado a importação do imunizante.

“Vamos continuar lutando para que a Anvisa reveja o seu veto e autorize a importação da vacina Sputnik V. Temos um acordo fechado com o fabricante para adquirir inicialmente 400 mil doses do imunizante, ao custo estimado de R$ 23 milhões, com recursos próprios, e não vamos desistir de colocar isso em prática, vacinando os sergipanos o mais breve possível”, disse o governador de Sergipe.

Belivaldo disse que entende e respeita a posição da Anvisa como órgão técnico responsável, mas que estranha o veto, já que a Sputnik foi liberada anteriormente pelo Comitê Científico do Nordeste e de outros 62 países, onde está sendo aplicada em massa.

“Espero do fundo do coração que a questão das vacinas não esteja sendo politizada e continuarei lutando para trazer imunizantes seguros e eficazes para a população, independente do seu local de origem. O povo precisa de vacina para voltar à normalidade das suas vidas e não mediremos esforços para que isto aconteça”.

Encontro

O encontro com representantes do Governo Russo teve o objetivo discutir os problemas apontados pela equipe técnica da Anvisa, como a falta de comprovações sobre a segurança da vacina e dos processos de fabricação.

De acordo com o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), que é coordenador do Fórum de Governadores do Nordeste, no encontro com representantes do Instituto Gamaleya (responsável pelo desenvolvimento da vacina) e do Ministério da Saúde russo, as autoridades da Rússia reiteraram sua garantia de segurança do imunizante.

“Os técnicos afirmaram que é uma vacina segura, com baixos efeitos colaterais, é uma vacina eficaz, tem capacidade de imunização, já aplicada em milhões de pessoas em 62 países do mundo”, disse Dias, em vídeo divulgado pela assessoria do consórcio.