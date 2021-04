No mesmo dia em que o Senado Federal instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar o enfrentamento da pandemia de covid-19 por parte do Governo Federal, o deputado federal lagartense Gustinho Ribeiro usou a tribuna da Câmara dos Deputados, na condição de líder do Solidariedade, para defender a união dos poderes no combate à pandemia e o Governo Bolsonaro, do qual é vice-líder.

Para Gustinho Ribeiro, a CPI foi instaurada em um momento inadequado, já que mais de 400 mil pessoas perderam suas vidas para a covid-19. “Agora não é o momento de tensionar e de transformar um assunto tão sério como a pandemia em um palanque eleitoral. Agora é momento de união! O Congresso precisa produzir soluções, ajudar ao Governo Federal a enfrentar essa crise. Nós não precisamos de uma guerra eleitoral, neste momento, em meio a uma pandemia. Nós precisamos vacinar a população brasileira e o parlamento precisa ajudar nas soluções e não criar problemas para a população”, discursou.

O deputado federal lagartense ainda destacou que a CPI foi instaurada sem um motivo determinado, enquanto o Governo Federal tem buscado vacinar à população brasileira. “Tirando os países produtores da vacina, o Brasil é o quarto em vacinação. Não sou de direita, muito menos de esquerda, tenho meu posicionamento político de centro e acho que esse é o momento de equilíbrio e de paz, para que a gente busque a solução para esta crise. Transformar um instrumento legislativo em uma disputa eleitoreira não é o que o país merece”, criticou.

E completou: “Foi instalada uma CPI que não tem um fato determinado, que não há sequer um motivo determinado para a instalação. Não é justo com o povo brasileiro, não é justo com as milhares de vitimas da pandemia, que nós que somos funcionários do povo, que temos a obrigação de estar aqui para fiscalizar, concordo, mas também temos a obrigação de estarmos aqui colaborando com o país, para que a gente saia o quanto antes dessa crise tão aguda causada pela pandemia de covid-19”.

Governo se adianta as acusações da CPI

Embora Gustinho Ribeiro tenha afirmado que a CPI fora instaurada sem um motivo determinado, a Casa Civil do Palácio do Planalto elaborou preparou uma lista com 23 acusações que podem vir a ser feitas contra o Poder Executivo na gestão da pandemia. O documento foi revelado no último domingo, 25, pelo portal UOL, e sua a existência foi confirmada pelo governo à TV Globo. Em nota, a Casa Civil informou que a medida teve o objetivo levantar dados e informações que poderão ser usados pelo governo em resposta a eventuais questionamentos da CPI da Covid.

Entre as acusações constantes na lista da Casa Civil estão a negligência do governo na compra de vacinas; a minimização da gravidade da pandemia e a ausência de incentivo à adoção de medidas restritivas para reduzir o contágio pela doença; a promoção de tratamento precoce contra a Covid sem comprovação científica; e a militarização do Ministério da Saúde.