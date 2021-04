Na tarde desta quinta-feira, 28, o Lagarto Futebol Clube perdeu por 1 a 0 para o Atlético Gloriense, em partida válida pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Sergipano de 2021. A partida ocorreu no Estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto.

Na ocasião, o Verdão mostrou uma nítida queda de rendimento em campo, com vários passes errados. Por outro lado, o time visitante apresentou uma disposição maior para o jogo e o resultado veio aos 86 minutos.

Naquele minuto, o zagueiro Tales, do meio campo, acertou um gol de falta no ângulo esquerdo do gol do Lagarto. Após a abertura do placar, o Verdão ainda tentou o empate, mas não obteve sucesso.

Com o resultado, o Lagarto continua classificado para a semifinal, mas sem a liderança do grupo B e com a reclamação de torcedores. Uma vez que o time estava treinando há 18 dias e o mínimo esperado era o resultado positivo.

Agora, o Verdão volta o foco dos seus trabalhos para a partida contra o Itabaiana, prevista para ocorrer no dia 1º de maio, no Estádio Etelvino Mendonça, na cidade serrana.

Vídeo: Aloísio Andrade (Prefeitinho)