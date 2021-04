Nesta quarta-feira, 28, após reunião do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), o Governo de Sergipe decidiu por prorrogar a maioria das medidas restritivas até o dia 13 de maio, com algumas flexibilizações.

Segundo o Governo do Estado, as novas medidas foram tomadas, porque foi registrada uma estabilidade controlada no número de novos casos e óbitos provocados pela covid-19, apesar da grande ocupação dos leitos de enfermaria e de UTI em hospitais públicos e privados. Confira as alterações:

Toque de recolher

Segue em todo o estado diariamente, das 22h às 5h do dia subsequente. As restrições maiores aos finais de semana continuam para atividades não essenciais e especiais. Mas a partir dos dias 8 e 9 de maio, os municípios localizados fora da região metropolitana de Aracaju podem flexibilizar as restrições de sábados e domingos, caso achem pertinente, de acordo com a realidade de cada um.

Volta às aulas

As atividades escolares presenciais da rede pública estadual, para alunos dos primeiros e segundos anos do Ensino Fundamental, estarão autorizadas a retornar a partir do dia 10 de maio, assim como para a rede privada de ensino. Na rede pública municipal, cada Município terá autonomia para o retorno das aulas também a partir desta data.

Além disso, tanto na rede pública quanto na particular, as escolas deverão ofertar os dois tipos de ensino e os pais terão autonomia para decidir sobre o retorno presencial.

Já no Ensino Superior, além das aulas práticas já autorizadas, podem retornar apenas as atividades presenciais relacionadas ao último periodo de cada curso, também a partir de 10 de maio. Aulas presenciais em cursos livres, incluindo os preparatórios para concursos, idiomas e afins permanecem suspensas.