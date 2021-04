Uma garota de 16 anos denunciou que foi estuprada por oito homens, na orla de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Segundo a Polícia Civil, o boletim de ocorrência foi registrado pela adolescente e pela mãe dela na Delegacia de Prazeres, na madrugada do domingo (25), logo depois do crime.

A Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) confirmou, nesta quarta-feira (28), que está investigando o caso, que foi compartilhado nas redes sociais. A delegada Vilaneida Aguiar, titular do inquérito, disse que só vai se manifestar “em momento oportuno”.

Em um vídeo divulgado nas redes, a adolescente disse como ocorreu o estupro coletivo. Ela contou que estava com uma amiga e o namorado dela, quando foi abordada por um jovem que já conhecia. Ela informou que foi para a areia com ele e um amigo e que, ao chegar lá, havia outros seis homens. “Ele me colocou de quatro. Não tinha como correr, porque eram oito pessoas. E eu estava chorando. Fui humilhada, batida e eu não desejo pra ninguém”, desabafou.