O ‘dragão azul’, um espécie de lesma-do-mar que pertence ao grupo dos moluscos, foi encontrado nas praias de Estância por alguns moradores da cidade longo da manhã desta quarta-feira, 28. Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente do município, a população deve evitar qualquer contato com o animal.

“O ‘dragão azul’ é um tipo de molusco que se assemelha às águas vivas no sentido de que eles podem ‘queimar’ a pessoa ao liberar a toxina”, relata o secretario do meio ambiente, Joubert Denner Oliveira. Ainda de acordo com ele, qualquer manuseio deve ser evitado.

O secretario diz que ainda que ao longo desta manhã equipes da secretaria estão nas praias resgatando os animais. “Fomos acionados algumas vezes para fazer o resgate de alguns animais que têm aparecido. A aparição desses animais não é um evento comum. Aliás, é bastante raro”, destaca.

Por fim, Denner Oliveira orienta que a população deve entrar em contato com o órgão ambiental do município através do telefone (79) 3522-2173 assim que avistar o animal nas praias.