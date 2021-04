Os youtubers são o taiwanês Josh Paler Lin e a russa Leia Se. De acordo com a imprensa local, ela havia sido impedida de entrar no mercado por estar sem máscara, em vídeo publicado em 22 de abril. Então, ela pintou de azul, em cor semelhante à vestimenta do namorado, um modelo do objeto no rosto.

Pelas leis de Bali, estrangeiros podem ter de pagar o equivalente a R$ 370 em multa. Caso reincidentes, as autoridades podem expulsá-los do país. Pela gravidade do caso, o governo local quer a deportação imediata.

“Eles não apenas desrespeitaram a lei, mas deliberadamente fizeram uma provocação em público. Então é justo punir com mais severidade, não só com multa, mas também com deportação”, disse uma autoridade do governo ao site indonésio Coconut.