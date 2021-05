Na madrugada da última sexta-feira, 30, uma edificação de materiais recicláveis, situada no povoado Rio das Pedras, em Itabaiana, incendiou. O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe foi acionado às 3h30 e somente conseguiu conter o fogo com a ajuda dos militares lotados em Lagarto.

De acordo com o comandante das guarnições que atuaram na ocorrência, subtenente Washington Vieira, no local havia grande quantidade de material reciclável e o fogo destruiu boa parte da edificação e do maquinário. “Toda a operação de combate e rescaldo durou cerca de três horas e meia e não houve registro de feridos”, explicou o subtenente Washington.