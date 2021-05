A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) divulgou, na última sexta-feira, 30, a lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Todos os candidatos que estejam classificados como aprovados ou suplentes devem solicitar a pré-matrícula institucional, devendo aguardar a publicação do referido edital, prevista para o próximo dia 07 de maio, no endereço www.sisu.ufs.br.

Os futuros calouros podem conhecer previamente o passo a passo para realizar a pré-matrícula institucional pelo Portal do Discente, disponível no canal da TV UFS no YouTube. A pré-matrícula terá todos os seus procedimentos realizados via Portal do Ingresso.

Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, pelo número (79) 98813-4465. A ferramenta funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 14h às 23h.