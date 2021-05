Na tarde deste sábado, 1º de maio, o Lagarto Futebol Clube enfrentou a Associação Olímpica de Itabaiana em partida válida pela 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Sergipano de 2021. Na oportunidade, os times terminaram empatados em 1 a 1.

O placar foi aberto pelos donos da casa aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Fagundes recebeu o cruzamento do Pinheirinho e mandou a bola para o fundo da rede. 1 a 0 Itabaiana.

20 minutos depois, Cristian Aguada deixou tudo igual para o Verdão, quando recebeu uma bola cruzada pelo Vanderley. Fim do primeiro tempo: Lagarto 1 x 1 Itabaiana. Já no segundo tempo, o Verdão tentou a virada, mas sem sucesso.

Apesar do resultado, os dois times continuam classificados para as semifinais do estadual, mas voltarão a se enfrentar na próxima quinta-feira, 6, e domingo, 9. O vencedor estará na final do estadual, enquanto o perdedor disputará o terceiro lugar.