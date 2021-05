Por conta do Dia dos Mães, as lojas que integram o centro comercial de Lagarto funcionarão neste final de semana. A informação foi confirmada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Lagarto por meio de suas redes sociais.

Segundo o órgão, neste sábado, 8, as lojas funcionarão das 08h às 18h. Já no domingo, 9, as lojas estarão abertas das 09h às 12h. A CDL ainda destacou que a medida visa oferecer maior segurança e melhor atendimento para o Dia das Mães.