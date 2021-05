A taxa de transmissão do novo coronavírus em Sergipe atualmente é de 1,03. O número coloco o estado entre os cinco com maiores índices de transmissão do país. Os dados são de um levantamento feito por pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica (PUC), do Rio de Janeiro, e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), de São Paulo.

A pesquisa demonstra que cada 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 103. O recomendável é que este índice esteja abaixo de um.