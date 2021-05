Novos profissionais que atuarão a partir de agora no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) foram recepcionados em evento de integração realizado ao longo da última terça-feira, 4, no auditório do Centro de Simulações e Práticas do Campus UFS Lagarto.

Os novos colaboradores foram recepcionados pelo reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), professor Valter Santana; pelo superintendente do HUL, professor Manoel Cerqueira Neto. E pelos gerentes da unidade hospitalar, Fernando Every, Ensino e Pesquisa; Luiz Marcos, Administrativo; e Érico de Pinho, Atenção à Saúde.

Os convocados foram aprovados em concurso público nacional realizado pela Ebserh para atuação nas áreas médica e administrativa na unidade hospitalar. São sete médicos para cargos de Anestesiologista, Cirurgião, Clínica Médica, Pediatria e Urologia, além de dois Assistentes Administrativos. Na oportunidade o HUL também recepcionou quatro profissionais de enfermagem aprovados em Processo Seletivo Emergencial (PSE) da Ebserh, sendo três Técnicos de Enfermagem e um Enfermeiro.

“Integrar-me ao HUL, além de motivo de orgulho e felicidade, representa hoje para mim a oportunidade de exercer minha função em uma grande empresa como a Ebserh, que valoriza e acolhe seus profissionais”, observou Danielle Loyola, médica anestesiologista.

“Um presente de Deus na minha vida; uma conquista e estabilidade profissional”, destacou por sua vez Vânia Alves Santana, que assumiu o cargo de assistente administrativo no hospital. “Trocar conhecimentos, obter muito aprendizado e sucesso, seguindo um plano de carreiras que a instituição oferece”, disse.

Qualificação e resolutividade

Ao dar as boas-vindas aos novos colaboradores, o reitor Valter Santana falou sobre a importância da convocação para a unidade hospitalar. “É momento de festejar a chegada de profissionais que virão qualificar ainda mais a assistência prestada aqui no HUL-UFS”, destacou. “Que vão complementar escalas e prover que o hospital continue prestando um serviço de excelência à população, ainda mais neste momento”, disse. “Ajudando a repor uma força de trabalho que foi perdida e que foi muito árdua para a gestão administrar”, complementou.

O superintendente da unidade hospitalar, professor Manoel Cerqueira Neto, ressaltou também a importância da chegada dos novos colaboradores. “O propósito de um hospital de qualidade que ofereça um serviço resolutivo passa necessariamente pela presença de colaboradores comprometidos, envolvidos e motivados”, enfatizou. “O objetivo é o de qualificarmos cada vez mais a assistência e as nossas atividades de ensino e formação”, observou.

O evento de acolhimento e integração dos novos colaboradores aconteceu ao longo do dia no auditório do Centro de Simulações e Práticas do Campus UFS Lagarto e também contou na programação com vídeo de boas-vindas do presidente da Ebserh, Oswaldo Ferreira; e palestras e apresentações sobre Prontuários, Políticas de Tecnologia da Informação adotadas pelo HUL; Avaliação de Desempenho; Segurança do Trabalho e Prevenção de Acidentes; e Biossegurança em Saúde Ocupacional. A recepção aos novos colaboradores do HUL foi coordenada pela Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP) da unidade hospitalar.