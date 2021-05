No final da manhã desta quinta-feira, 06, um avião de pequeno porte caiu em uma área de manguezal de difícil acesso, situada no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. As forças de resgate, salvamento e segurança estão no local.

Segundo informações preliminares, o avião decolou do Aeroporto Santa Maria, na capital sergipana, às 11h50 e quatro minutos depois acabou caindo. Nele estava a bordo apenas o piloto.

Com a queda, populares se aglomeraram na região para acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, inclusive um deles afirmou que antes de cair, a aeronave estava voando muito baixo.

Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) confirmou a morte do piloto e informou que o mesmo desviou a rota de voo para a área de mangue, para não atingir as casas. Uma vez que a aeronave teria apresentado problemas minutos após a decolagem.