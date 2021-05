Na tarde desta quinta-feira, 06, o Lagarto Futebol Clube venceu a Associação Olímpica de Itabaiana por 2 a 0. A partida, realizada no Estádio Paulo Barreto de Menezes, foi válida pelo primeiro confronto da semifinal do Campeonato Sergipano de 2021.

Durante o primeiro tempo, o Verdão literalmente mandou no jogo e abriu o placar aos 13 minutos com um gol de cabeça de Felipe Alves. Três minutos depois, Guilherme Lucena marcou um belíssimo gol de falta e cravou a vitória do Lagarto.

Após o jogo, o técnico do Verdão, Betinho, disse que o Lagarto poderia ter feito o terceiro gol já no final da partida. No entanto, ele assegurou que o time lagartense continuará trabalhando para ampliar a vantagem e garantir a ida do clube para a final.

O jogo de volta será realizado no próximo domingo, 09, no Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana. Na oportunidade, os donos da casa precisarão reverter o placar para ir à grande final. Para o Verdão, o empate garante a classificação.