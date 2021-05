A Busca Ativa Escolar é uma estratégia intersetorial que envolve a metodologia do Unicef com ferramentas tecnológicas, por meio da qual os municípios, em regime de colaboração com o Governo de Sergipe, realizam a atividade de busca ativa, identificando, a partir dos arranjos institucionais, crianças e adolescentes que estão fora da escola. Além da coordenação de toda a ação intersetorial por parte da parceria com a Seduc, cabe ainda a mobilização dos municípios sergipanos para matricular as crianças e adolescentes na Rede Pública Estadual de Ensino. A partir da localização do aluno, todo o processo é feito pela internet na plataforma Busca Ativa Escolar.

De acordo com Rute Rosendo, coordenadora estadual da Busca Ativa Escolar, a atuação do Governo de Sergipe para garantir que toda criança e adolescente dos 6 aos 17 anos estejam na escola e estudando funciona de forma contínua. Ela mostra que na plataforma de dados da Busca Ativa Escola de Sergipe, 1.616 alunos foram rematriculados em escolas das redes públicas de Sergipe, desde que a campanha foi intensificada, com tendência a crescer quando os municípios atualizarem os dados.

“As equipes municipais fazem a visitação com os cuidados sanitários, frequentando os bairros, indo de casa em casa para identificar se tem criança ou adolescente fora da escola. Os professores são cadastrados na plataforma da busca ativa escolar; então, quando o estudante passa três semanas sem manter nenhum contato com a escola, é criado um alerta na plataforma e, em seguida, a equipe intersetorial faz a visita para entender qual motivo esse estudante está afastado da escola e das aulas remotas”, explicou a coordenadora, Rute Rosendo.

A Busca Ativa Escolar é também uma das estratégias do Fora da Escola Não Pode!, uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), cujo objetivo principal é garantir que cada criança e adolescente estejam na escola. Desenvolvida por meio de diversas frentes de atuação, a iniciativa procura conscientizar diferentes atores responsáveis pela inclusão escolar, e também a sociedade em geral e parceiros, sobre o problema da evasão escolar e sugere planos práticos para chegar a uma solução.

No interior de Sergipe, os municípios, em articulação com a coordenação estadual da Busca Ativa Escolar, desempenham as ações no sentido de não quebrar o vínculo com as famílias, a fim de colocar a escola no centro da busca ativa escolar, sobretudo em um momento de crise em que algumas famílias ainda estão sendo ajustadas à realidade, ou, ainda, enfrentando problemas sociais.

Dos 75 municípios sergipanos, cerca de 61 participam ativamente do Fora da Escola Não Pode. Segundo informações de Miriam Barroso, coordenadora operacional municipal da iniciativa Busca Ativa Escolar, uma das escolas municipais localizadas no município de Neópolis, que obteve 604 estudantes matriculados em 2020, iniciou o ano letivo em 2021 com apenas 222 matrículas. Por esta razão, educadores e agentes sociais de Neópolis têm batido de porta em porta para levar materiais didáticos, fazer contatos com estudantes e tentar mantê-los vinculados à escola.

As medidas adotadas pelo município de Neópolis também são semelhantes às adotadas por Ilha das Flores, por exemplo, que nos dias 5 e 6 de maio, realizaram o mutirão de busca ativa escolar, no qual os diretores, juntamente com os professores, batem à porta de cada um para sensibilizar sobre a importância de estudar. Além delas, os municípios de Itabaiana, Simão Dias, Areia Branca, Poço Redondo, Canindé de São Francisco, Estância, Lagarto e Itaporanga seguem com atividades dessa natureza em curso.

A Busca Ativa Escolar sensibiliza e mobiliza as equipes dos 75 municípios de Sergipe garantindo a articulação em regime de colaboração intersetorial com órgãos da Assistência Social, Saúde, Conselho Tutelar, Ministério Público (MPSE), Ministério Público do Trabalho (MPT), Tribunal de Justiça (TJSE), o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA) e demais órgãos e instituições do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes.