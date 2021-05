A Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) dá continuidade ao Festival Rua Virtual, nos dias 7 e 11 de maio, com grafite e live em programação especial para o Dia das Mães. Dentre as ações, em parceria com a Prefeitura Municipal da Barra dos Coqueiros, haverá homenagem especial, através da realização do grafite pelo artista Rafael Mendes, “Ana dos Anjos Santos, a Ana Parteira, mãe das mães”. A programação deste segundo momento do Festival Rua Virtual inclui, também, live musical do coletivo SergiRap com DW Manicômio, Marvin Lima, 1050 Free Style, Artigo 163 e Nine Senses no Youtube. a Ana Parteira.

Homenagem

Ana Parteira foi uma das figuras mais emblemáticas do município de Barra dos Coqueiros. A homenagem da figura senhora Ana dos Santos, a Ana Parteira, enquanto portadora do legado de um dos ofícios mais antigos da humanidade, também tem como objetivo fortalecer uma tradução cultural ainda presente em nosso estado, a exemplo do que acontece no município de Barra dos Coqueiros.

Programação:

Dia 07/05 – Sexta-Feira:

Artista: Rafael Mendes

Painel: Grafite dedicado a mãe das mães (homenagem a Ana Parteira)

Local: Escola Municipal Ana Thereza Viana Ribeiro

Barra dos Coqueiros

Dia 11/05 – Terça-Feira:

19h – Coletivo SergiRap apresenta: DW Manicômio, Marvin Lima, 1050 Free Style, Artigo 163 e Nine Senses.

Youtube: Estúdio Essências