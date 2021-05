Uma operação conjunta entre a 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto e o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) resultou, na manhã da última sexta-feira, 7, no cumprimento do mandado de prisão preventiva de Lucas de Jesus Fraga Melo, 21 anos. Ele é suspeito de atuar no tráfico de entorpecentes na região Centro-Sul do Estado.

Segundo o delegado Allison Lial, no mês de março deste ano, também em atuação conjunta contra o tráfico de drogas na cidade de Lagarto, os policiais diligenciaram no endereço do acusado, que fugiu do local deixando uma grande quantidade de material ilícito. No curso da investigação, constatou-se que Lucas atuava fortemente no tráfico.

Após buscas, as equipes localizaram o suspeito no município de Lagarto. Ele foi capturado e encontra-se preso à disposição da justiça. A Polícia Civil orienta que quaisquer informações sobre suspeitos e delitos podem ser repassadas através da ferramenta Disque-denúncia 181.