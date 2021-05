Na tarde da última sexta-feira, 7, uma colisão envolvendo uma motocicleta e um automóvel foi registrada em Lagarto. O fato, ocorrido no trevo de acesso ao município de Riachão do Dantas, deixou um entregador de água ferido.

Segundo populares, o motociclista seguia rumo ao centro de Lagarto, quando um veículo cruzou a pista. O motociclista até tentou diminuir a velocidade, mas não obteve sucesso e acabou colidindo com o veículo.

Diante disso, o condutor da motocicleta acabou sofrendo um corte profundo no pé e sendo socorrido por populares, que logo contaram com o apoio da Polícia Militar, da DTTU e, minutos depois do Samu que encaminhou o entregador para o hospital.