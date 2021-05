Na tarde da última sexta-feira, 7, uma tragédia foi registrada na Avenida 7 de junho, no centro da cidade de Tobias Barreto. Lá uma criança de 12 anos, identificado como Anthony Gabriel, acabou morrendo após ser atropelada por um caminhão de grande porte que transitava pela via.

De acordo com a Polícia Militar, a criança estava em uma bicicleta e pegava carona agarrada à lateral do caminhão. Em um determinado momento, um carro estacionado impediu o percurso do ciclista, que foi projetado para debaixo do caminhão e atropelado.

Fotos: Silas Aguiar 1 de 3

Diante disso, a criança acabou morrendo no local, enquanto o motorista do caminhão foi encaminhado para a Delegacia de Tobias Barreto. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para recolher o corpo e o Instituto de Criminalística para estudar o caso. Além disso, todos os trabalhos foram acompanhados por populares.