Na tarde deste domingo, 9 de maio, o Lagarto Futebol Clube venceu o Itabaiana por 2 a 0 e garantiu sua ida à grande final do Campeonato Sergipano de 2021. A partida foi válida pelo jogo de volta das semifinais do estadual.

Durante a partida, o tricolor da serra tentou reverter a desvantagem obtida no Estádio Paulo Barreto de Menezes. Criou oportunidades, mas sem sucesso. Já o Verdão se segurou e atacou como lhe é de costume e o resultado positivo apareceu.

O primeiro gol foi marcado aos 37 minutos do segundo tempo, quando Felipe Alves recebeu a bola do Candinho e a mandou de cabeça para o fundo do gol. Já o segundo gol foi marcado pelo Ruan, em uma cobrança de pênalti aos 41 da mesma etapa. Fim de jogo: Lagarto 2 a 0 Itabaiana.

Com o resultado, o Lagarto quebrou um jejum de 11 anos sem vencer o Itabaiana dentro do Estádio Etelvino Mendonça, e ainda conquistou acesso à final do estadual e o acesso à Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro de 2022.

Além disso, agora o Verdão focará os trabalhos para o primeiro confronto da grande final contra o Sergipe, que será realizada na Arena Batistão. O jogo de volta ocorrerá no Estádio Paulo Barreto de Menezes, O Barretão, em Lagarto.

“Os que vieram aqui, vieram acreditando no projeto e a partir do momento que iniciamos os trabalhos, falei que iríamos trabalhar para conquistar o título e conseguir calendário para o clube. Até agora, tudo o que nós foi pedido, nós conseguimos!”, comemorou o técnico Betinho, o qual observou que a vitória sobre o time serrano foi resultado das análises e dos trabalhos desenvolvidos antes da partida.

Mas sobre o próximo confronto, Betinho falou: “Nós vamos continuar guerreando, buscando fazer gols, porque foi assim que nós chegamos à final. Nós vamos respeitar o Sergipe, mas vamos continuar com o nosso estilo pra conquistar o título, não temos porque mudar”.