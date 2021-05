Equipes das Delegacias de Campo do Brito, São Domingos e Macambira recuperaram um veículo fruto do golpe de estelionato na cidade de Itabaiana. A ação criminosa ocorreu por meio de um site de vendas e fez duas vítimas. O automóvel foi recuperado na última sexta-feira, 7, no município de São Domingos.

De acordo com o delegado Arruares Bezerra, o golpista viu o anúncio da venda de um veículo de modelo Fusion e contactou o proprietário. “Um senhor publicou a venda do veículo e o estelionatário entrou em contato, acordando a compra por R$ 40 mil. O golpista então fez um falso deposito”, detalhou.

Como parte do estelionato, conforme informou o delegado, o golpista fez a venda do veículo para outra vítima. “Nesse meio tempo, o golpista entrou em contato com a segunda vítima e acordou a venda do veículo por R$ 25 mil. Essa nova vítima depositou o valor, já na conta de uma terceira pessoa”, complementou.

O veículo foi recuperado e devolvido ao dono, mas o valor envolvido na transação criminosa não foi recuperado. O procedimento investigativo segue em andamento. A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre práticas criminosas sejam repassadas pelo Disque-Denúncia (181).