Na noite do último domingo, 10, um homicídio por arma de fogo foi registrado na Avenida Augusto Franco, na sede da cidade de Lagarto. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), que identificou o corpo como sendo de José Valter dos Santos Melo, de 21 anos.

Segundo informações, José Valter estava com seu irmão Erivaldo dos Santos Melo, de 37 anos, estavam em frente a um bar quando homens chegaram atirando e eles acabaram correndo para o bar que estava com a porta encostada.

Com os disparos, Erivaldo acabou sendo socorrido com vida, enquanto José Valter acabou morrendo no local. Segundo o IML, nas últimas 24h, além dele, foram recolhidos mais sete corpos, sendo um de vítimas de homicídio por arma de fogo, um de enforcamento e outros cinco ainda sem explicação.