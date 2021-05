Embora os políticos neguem que estejam discutindo política em meio a pandemia de covid-19, a realidade mostra o contrário. Tanto é que o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), cotado para disputar a sucessão do governador Belivaldo Chagas em 2022, não passa um fim de semana sem visitar lideranças políticas.

E no último fim de semana, Mitidieri esteve em Lagarto, mais precisamente no povoado Brejo, para dialogar com a Família Reis, fiel aliada do agrupamento governista e responsável por liderar o agrupamento político Saramandaia nas terras de Silvio Romero e Laudelino Freire.

Na oportunidade, Fábio Mitidieri conversou com o colega deputado federal Fábio Reis (MDB), com o ex-deputado federal e vice-presidente do MDB em Sergipe, Sérgio Reis e com o patriarca da família e ex-prefeito de Lagarto Jerônimo Reis. Na pauta, segundo consta, esteve a situação da região Centro-Sul, as necessidades do Estado.

Contudo, vale lembrar que com a candidatura do senador Rogério Carvalho (PT), lançada pelo ex-presidente Lula na semana passada, a ala governista terá que decidir sobre quem será o candidato a sucessão de Belivaldo: o deputado Fábio Mitidieri ou o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Ulices Andrade.

Também há quem afirme que o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), possa ser candidato a governador pelo agrupamento governista, mas ele já tem sido criticado por não fazer política a nível estadual. Enquanto isso, Mitidieri, que já possui dezenas de lideranças e prefeitos aliados, segue pavimentando seu nome para a disputa majoritária em 2022.