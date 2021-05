Informações divulgadas nesta segunda-feira, 10, pelo jornalista e colunista político Diógenes Brayner dão conta que uma pesquisa visando as intenções de voto dos sergipanos para eleições de 2022 foi realizada entre a última quinta-feira, 6, e sábado, 7, a pedido de um grande partido político do estado.

Pelas informações, a pesquisa ouviu 1.800 sergipanos e mostrou o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), lidera a corrida pelo Governo do Estado, exercendo grande influencia na região da grande Aracaju e entre alguns municípios do interior, ao passo em que também enfrenta a rejeição de muitos prefeitos interioranos devido ao seu estilo difícil de fazer política.

“De forma considerada “embolada” tecnicamente apareceram o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) e os senadores Alessandro Vieira (Cidadania) e Rogério Carvalho (PT). Pelo quadro de hoje, a 17 meses do pleito caso aconteça em outubro, Edvaldo ganharia no primeiro turno”, escreveu Brayner.

Contudo, ele observou que: “Segundo ainda o resultado da pesquisa, a tendência das eleições de 2022, ainda levando em consideração a fotografia do momento, o candidato com apoio do governador Belivaldo Chagas será fortíssimo e tende a ganhar o pleito. A leitura sobre essa possibilidade se dá “porque o senador Alessandro Vieira será votado como oposição e divide os votos com o PT”.

Senado Federal: Para a única vaga na Casa Alta, a pesquisa revelou que o ex-prefeito de Itabaiana Valmir de Francisquinho (PL) aparece bem tanto para o Senado, como para o Governo do Estado. Na lista, também figuram positivamente o ex-deputado federal André Moura (PSC) e a delegada Daniele Garcia (Cidadania).

Câmara Federal: A 17 meses das eleições gerais, quatro nomes se destacam: o deputado federal Gustinho Ribeiro (SD), o ex-governador Jackson Barreto (MDB), e os ex-deputados federais Heleno Silva (Republicanos) e Valadares Filho (PSB).