A Secretaria Municipal de Educação de Lagarto decidiu não retomar as aulas presenciais do Ensino Fundamental nesta segunda-feira, 10, como permite o último decreto emitido pelo Governo do Estado.

Segundo a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), o retorno será discutido nos próximos dias junto aos representantes da Educação e da Saúde. Já o secretário Municipal de Educação, Magson Almeida, falou que o retorno ocorrerá após a vacinação dos professores.

“Quando a gente fala em retomar as aulas, mesmo que de forma hibrida, a gente tá falando de 16 mil pessoas e suas famílias. Então temos que pensar nisso com muita calma, porque queremos retomar as aulas presenciais, mas de maneira segura”, disse Magson em entrevista ao Programa A Verdade Como Ela É, na comunitária Juventude FM.

Ainda na entrevista, Magson afirmou que as aulas seguirão online e que o Município está trabalhando para distribuir os kits de alimentação escolar. Ele também informou que o Plano de Retomada das Aulas Presenciais já está pronto para ser colocado em prática. “Já enviamos as informações sobre o nosso quantitativo de professores para todos os órgãos, para disponibilizar a vacinação e podermos retomar as aulas presenciais o quanto antes”, finalizou o secretário.