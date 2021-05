Após a derrota para o Sergipe por 1 a 0 e a eliminação no Campeonato Sergipano, não houve entrevista coletiva no Confiança. Ao invés disso, o presidente do clube, Hyago França, falou com a imprensa através da assessoria de imprensa. Não respondeu perguntas, mas fez um pronunciamento assumindo a responsabilidade pelo primeiro semestre ruim.

“Fiz questão de participar da coletiva de hoje (acabou sendo pronunciamento) pois sou o maior representante do clube neste momento. Assumo toda a responsabilidade do fracasso que foi até o momento. Ficamos fora da final da Copa do Brasil por fracasso nosso, por culpa nossa, ficamos fora da segunda fase da Copa do Nordeste, também por incompetência nossa, e também ficamos fora do Campeonato Sergipano. Investimos alto, estrutura boa, mas nada disso ganha jogo”, disse.