Circula pelas redes sociais, desde o último domingo, 9, um vídeo que registra o momento da queda do monomotor na região de mangue do bairro Atalaia, na última quinta-feira. O acidente provocou a morte do piloto Adriano Leon, de 32 anos.

Nas imagens, gravadas pela câmera de segurança de uma residência, é possível observar a aeronave caindo em posição vertical na região do mangue.

O avião caiu logo após decolagem do aeroporto de Aracaju. O piloto, que chegou a informar à torre de controle falhas no avião, ainda tentou fazer uma manobra para conseguir pousar na cabeceira da pista do aeroporto, mas não conseguiu concluir a manobra e caiu na área do mangue.

O trabalho de resgate das equipes do Corpo de Bombeiros iniciou no dia do acidente. Pela dinâmica do acidente, o avião acabou ficando soterrado a dois metros de profundidade no lamaçal.

O resgate do corpo do piloto só foi concluído neste domingo, quando as equipes conseguiram içar o motor da aeronave e encontrou os restos mortais de Adriano Leon.