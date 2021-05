O Instituto Federal de Sergipe (IFS) lançou dois editais para o preenchimento de vagas em cursos técnicos de nível médio na modalidade concomitante. A concomitância refere-se a uma das formas de ingresso no Instituto, em que o estudante faz disciplinas de formação técnica no IFS e o ensino médio em outra instituição de ensino. As oportunidades são para os campi Tobias Barreto e Socorro, com período de inscrição de 20/04 a 11/05, ocorrendo de forma on-line e totalmente gratuita.

Para Tobias Barreto estão sendo ofertadas 120 vagas, distribuídas entre os cursos técnicos de nível médio em Comércio (duração de dois anos) e Desenvolvimento de Sistemas (com duração de três anos). Já o campus Socorro oferece à comunidade 40 vagas para o curso técnico de Manutenção e Suporte em Informática, tendo este duração de três anos.

As inscrições para este processo seletivo ocorrerão através do preenchimento eletrônico de inscrição e da inserção das médias dos 7º e 8º anos das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Além disso, o candidato deve anexar o histórico de conclusão do fundamental (frente e verso), em formato PDF e em um único arquivo, ou ainda uma declaração emitida pela instituição de ensino contendo as médias de Português e Matemática dos 7º e 8º anos.

É importante que o candidato imprima seu comprovante de inscrição, pois o número de inscrição gerado é a única identificação (usuário/login e senha), e, portanto, única forma de acesso às etapas posteriores da seleção.

Tobias Barreto

No campus Tobias Barreto poderão participar deste certame, alunos matriculados na rede pública dos seguintes colégios estaduais credenciados: Abelardo Barreto Rosário, Maria Rosa de Oliveira e Tobias Barreto. Para o curso de Comércio estão sendo distribuídas 80 vagas para o curso diurno. É necessário que o candidato tenha concluído o 9º ano do ensino fundamental ou o 1º ano do ensino médio e esteja matriculado no 1º ou 2º ano do ensino médio.

Já para o curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas estão sendo oferecidas 40 vagas para o turno da tarde. Os interessados neste curso devem ter concluído o 9º ano do ensino fundamental e estejam matriculados no 1º ano do ensino médio.

Socorro

Para Socorro, a oferta é de 40 vagas no turno vespertino para o curso técnico de Manutenção de Suporte em Informática. O aluno deve ter concluído o 9º ano do ensino fundamental e esteja matriculado no 1º ano do ensino médio em um dos seguintes colégios estaduais: Professor José Barreto Fontes, Frei Inocêncio e Alfredo Montes.

Outras informações

Caberá ao candidato o acompanhamento dos resultados classificatórios das etapas do processo seletivo, não cabendo ao IFS o envio de correspondência ou telefonema para os candidatos divulgados na lista de aprovados e excedentes. É importante ressaltar também que não haverá convocação de candidatos excedentes após o 15º dia do início das aulas.

As inscrições deste certame ocorrerão de 20/04 a 11/05, com divulgação do resultado preliminar em 14/05 e período de recurso de 14/05 a 17/05. O resultado final desta seleção será divulgado em 19/05 e as matrículas ocorrerão de forma online entre os dias 20 e 25/05. O início do período letivo está previsto para maio. Em caso de dúvidas, o candidato deverá entrar em contato com o Departamento de Gestão de Ingresso (DGI), pelo telefone: (79) 3711-1888 ou através do e-mail processoseletivo@ifs.edu.br.