A Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, inicia, nesta terça-feira, 11 de maio, as inscrições para a Semana Esportiva Online, que será realizada nos dias 7, 8, 9, 10 e 11 de junho, através da plataforma Zoom.

As inscrições estarão abertas até o dia 04 de junho, e para se inscrever basta entrar em contato com o Município por meio do (79) 99635-6656 ou pelo e-mail: esporte@simaodias.se.gov.br. Lembrando que, além do conhecimento obtido, todos os inscritos receberão certificado com carga horária de 10 horas.