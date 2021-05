Na manhã da última segunda-feira, 10, uma carreta capotou e pegou fogo em um trecho da BR 101, na altura da cidade de Jequié da Praia, em Alagoas. Nela estava um casal que é natural do município de Salgado, mas que residia no bairro Libório, em Lagarto.

Segundo informações, a carreta do tipo bitrem tombou às margens da rodovia, desceu um pequeno declive e acabou incendiando. Com isso, o casal que estava dentro do veículo acabou morrendo carbonizado.

Equipes de resgate do Samu, Corpo de Bombeiros, além de agentes da PRF estiveram no local. Contudo, nem as causas do acidente e nem o tipo de carga que era transportado foram informados.