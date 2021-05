O Núcleo de Apoio ao Trabalhador (NAT) de Lagarto está disponibilizando mais nove vagas de trabalhos formais no município. Deste total, sete são voltadas exclusivamente para as pessoas com deficiência (PCD).

Segundo o NAT, as vagas para as pessoas com deficiência são: Auxiliar de Produção em Indústria (05) e Ajudante de Carga e Descarga de Caminhão (02). Para os dois casos, os interessados devem apresentar habilidade para atividades laborais.

Já as outras duas vagas são para Consultor de Vendas Externas. Para ela, o interessado deve ser maior de 18 anos, experiência na área de vendas e disponibilidade para fazer viagens intermunicipais.

Por conta das restrições provocadas pela pandemia de Covid-19, os currículos acompanhados do RG e CTPS devem ser encaminhados para o e-mail: nat@lagarto.se.gov.br.