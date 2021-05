Uma operação conjunta entre a 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto e o 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) resultou, na tarde da última segunda-feira, 10, na apreensão de duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 22 e uma pistola calibre 9mm. A ação ocorreu no município de Lagarto, região Centro-Sul do Estado.

Armas apreendidas pela polícia 1 de 2

Segundo o delegado Allison Lial, a primeira arma, o revólver calibre 22, com cinco munições intactas, foi recuperada com um homem, após diligência no povoado Jenipapo, zona rural de Lagarto. Já a segunda arma, a pistola calibre 9mm com 20 munições intactas, foi apreendida na estrada de acesso ao povoado Rio da Vaca, também em Lagarto.

O delegado destacou também que as ações são resultado da integração entre as Polícias Civil e Militar, assim como do apoio prestado pela população, por meio da ferramenta Disque-Denúncia (181). Os suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde foram adotados os demais procedimentos cabíveis aos respectivos casos.