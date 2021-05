A segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe influenza começa hoje, 11, e vai até o dia 8 de junho. Promovida pelo Ministério da Saúde em todo o território nacional, a campanha teve início no mês passado e a estimativa é vacinar, no total, 79,7 milhões de pessoas.

Segundo o Ministério da Saúde, para esta fase, destinada aos idosos com mais de 60 anos e professores, cerca de 33 milhões de pessoas deverão ser vacinadas. De acordo com o vacinômetro da campanha, já foram aplicadas 6,9 milhões das 27, 3 milhões de doses distribuídas a todos os estados. Em Lagarto, a vacina estará sendo aplicada nos seguintes locais: Posto do Leite, UBS do Campo da Vila, USF Davi Marcos de Lima – no Conj. Albano Franco, e nas UBSs da Colônia 13, Brasília, Jenipapo e Povoado Crioulo. Para vacinação é necessário apresentar o RG, cartão do SUS e cartão de vacina.

