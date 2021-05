Depois de um fim de semana marcado por cinco mortes, na última segunda-feira, 10, o Coronavírus (Covid-19) ceifou a vida de mais duas pessoas em Lagarto. Tratam-se de uma criança de 6 meses e um homem de 29 anos. Ambos possuíam comorbidades, mas o primeiro estava internado em um hospital público e o segundo em um hospital privado.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto confirmou mais 104 casos de coronavírus. “Tratam-se de 61 pacientes do sexo feminino, sendo 47 residentes em zona urbana e 14 em zona rural e 43 pacientes do sexo masculino, sendo 29 residentes em zona urbana e 14 em zona rural. A faixa etária predominante compreende os adultos com idade entre 20 a 39 anos”, detalhou a pasta.

Em Lagarto, os bairros com maior número de casos confirmados de Covid-19 são: Centro (1.704), Colônia Treze (507), Loiola (337), Novo Horizonte (275), Alto da Boa Vista (238), Ademar de Carvalho (202) e Exposição (192). Por outro lado, as comunidades que possuem apenas um caso confirmado são os povoados: Carro Quebrado, Uzeda, Tapera dos Modestos, Telha, Pindoba, Preguiça, Piabas, Retiro, Cova da Onça, Quipé, Mussuripe e o Assentamento Ernani Libório.

Já a Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou que os leitos públicos de UTI instalados no Hospital Universitário de Lagarto e no Hospital Nossa Senhora da Conceição continuam com 100% de ocupação. A pasta ainda confirmou 28 mais óbitos em todo o estado.