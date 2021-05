Na manhã desta terça-feira, 11, um acidente foi registrado na Avenida Augusto Franco, no bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto.

Segundo informações, lá, um motociclista acabou colidindo com um cachorro que atravessava a via e acabou caindo e se machucando.

Com o ocorrido, populares prestaram os primeiros socorros até a chegada do Samu, que o levou para o hospital com escoriações leves.

Já o cachorro fugiu do local do ocorrido e não maiores informações sobre a sua situação.