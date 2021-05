A Pró-Reitoria de Gradução (Prograd) da UFS divulgou, no último dia 7, o edital para o Vestibular 2021 do Campus Universitário Professor Antônio Garcia Filho, em Lagarto.

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, através do site da Divisão de Concurso Vestibular (DCV), a partir das 9h do dia 31 de maio até as 17h do dia 7 de junho.

Para concorrer a uma das 410 vagas, os candidatos devem ter realizado as provas do Enem 2020, obtendo nota superior a 400 pontos em qualquer uma das provas. O resultado será divulgado até o dia 15 de junho de 2021.

Cursos

O campus de Lagarto oferece 60 vagas para o bacharelado em Medicina, e 50 para cada um dos seguintes bacharelados: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia e Terapia Ocupacional. Todos os cursos são em período integral.

Reserva de vagas

No ato da inscrição, o candidato deverá optar ou não pelo sistema de cotas, que dispõe de vagas reservadas para candidatos com deficiência, pretos, pardos ou indígenas, e socialmente vulneráveis, conforme critérios específicos definidos em edital.

Ensino

O Campus de Lagarto utiliza, em todos os cursos, a metodologia ativa de ensino chamada de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP ou, em inglês, PBL), que estimula a autonomia do estudante como sujeito responsável pela aprendizagem e que se desenvolve a partir da busca por solucionar determinado problema ou situação.