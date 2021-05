Na manhã desta quarta-feira, 12, o ex-deputado federal e vice-presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Sergipe, Sérgio Reis, concedeu uma entrevista ao Narcizo Machado, durante o Jornal da Fan, apresentado pela Rádio Fan FM. Na oportunidade, Reis falou sobre as eleições de 2022 e 2024.

Para as eleições de 2022, Sérgio disse que o MDB tem o compromisso de eleger dois deputados estaduais e dois deputados federais, sendo um deles o lagartense Fábio Reis que disputará a reeleição para a Câmara dos Deputados.

Ele também informou que sua tia, a deputada estadual Goretti Reis, havia desistido de disputar a reeleição em 2022, mas que – passado alguns dias – ela havia revisto a decisão e se colocado à disposição para a disputa.

Já para a sucessão do governador Belivaldo Chagas, ele não defendeu, mas teceu muitos elogios ao deputado federal Fábio Mitieiri (PSD), que já está em ritmo de pré-campanha, buscando apoio em todo o estado para a sua candidatura a Governador de Sergipe. Ele ainda defendeu que a chapa majoritária fosse composta com uma mulher.

“Belivaldo é o comandante do nosso grupo e vai liderar esse processo sucessório. Eu, particularmente, vejo Mitidieri como um dos candidatos mais preparados para disputar o governo do estado, acho que ele pode dar continuidade para as coisas que o governador tem feito, mas o candidato do nosso grupo será o candidato de Belivaldo”, comentou.

Eleições 2024

Sérgio Reis ainda foi perguntado se disputaria algum mandato em 2022. Em resposta, ele afirmou que estava impedido, já que seu processo ainda não foi julgado. Por outro lado, ele assegurou que está se preparando para a disputa municipal de 2024 em Lagarto.