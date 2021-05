Pouco mais de 6 anos depois, ele se formou junto com outros 28 estudantes, e agora pretende atuar como médico na linha de frente no combate a pandemia da Covid-19. “Quando me perguntam sobre especialidade, no momento, a única que podemos ter é de médicos combatentes para poder enfrentar essa pandemia e em breve possamos ter nossas vidas normais de volta. Essa nova leva de médicos muito bem preparados vai combater o vírus com a juventude, eficiência e a medicina baseada em evidências”, disse.

Victor e os demais colegas tiveram abreviação do curso por causa da necessidade da pandemia. Uma portaria do governo federal estabeleceu no ano passado a antecipação da formatura de quem está no último período dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia.