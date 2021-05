O volante Murilo é o único do atual elenco do Lagarto que esteve presente na campanha do Campeonato Sergipano de 2019, onde o Verdão foi campeão simbólico do primeiro turno, mas terminou fora da final após um desempenho abaixo no hexagonal. Para o jogador, o time de 2021 está mais focado no título.

– O time de 2019 também era muito bom, mas perdeu o foco na reta final. Esse ano estamos focados desde o primeiro dia, não deixamos cair um minuto o foco. Além de ser um time com muita qualidade, acredito que a união do grupo também é um grande fator – afirmou o atleta. Murilo começou a temporada como titular, passou a ser reserva, mas tem entrado em praticamente em todos os jogos. Mesmo com a mudança de status, o volante afirmou ter uma boa relação com o técnico Betinho e toda a comissão. – Minha relação com Betinho é muito boa e também com os outros membros da comissão. Comecei titular nos primeiros jogos da temporada depois acabei ficando como opção, mas estou entrando em todos os jogos e indo bem. Betinho sempre pede pra colocar força na marcação e técnica no jogo, que são meus pontos fortes – contou. Garantido na final, o Lagarto já conseguiu calendário para 2022 com vagas na Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. Agora busca também passaporte para a Copa do Nordeste. O Lagarto chega à final do Campeonato Sergipano pela primeira vez em 12 anos de história. – Estamos querendo muito esse título. Pra nós jogadores é muito importante, fazer história no Lagarto, mas sabemos que pela frente vem um grande adversário, que tem um time muito bom, o treinador mudou, então acredito que os jogadores deles estão bem motivados, mas nós também estamos e vamos preparados. Vai ser um grande jogo – disse Murilo. Por ter melhor campanha, o Lagarto joga pelo empate na soma dos dois jogos e faz o último jogo em casa. Apesar disso, o jogador acredita que a falta da torcida tira uma grande vantagem do Verdão. – Se tivesse torcida acredito que seria uma vantagem enorme porque a torcida do Lagarto ajuda muito o time, mas como não pode, talvez seria o fator gramado, mas o Sergipe também já jogou aqui, então vai ser um jogo bem disputado nas duas finais – finalizou o jogador. A disputa pelo título será contra o Sergipe e o primeiro jogo está marcado já para este sábado, às 16h, na Arena Batistão.