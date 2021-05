Na manhã desta quinta-feira, 13, servidores do Hospital Universitário de Lagarto vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) iniciaram uma greve em protesto contra o Governo Federal. A mobilização é nacional e tem o objetivo de evitar que o Governo Federal altere o cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade.

Em entrevista ao Portal Lagartense, o servidor do HU e dirigente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal de Sergipe (SINTSEP-SE), Ademir Pimentel, explicou que atualmente o valor do adicional de insalubridade tem como base o salário de cada servidor e que o Governo Federal pretende mudar essa base para o salário mínimo. “Nossa greve é para não perder o que já ganhamos”, disse.

Questionado sobre o funcionamento da greve no HU de Lagarto, Ademir explicou que foi pactuado com o Superintendente de cada hospital universitário gerido pela Ebserh que os atendimentos em áreas críticas – como Urgência e Emergência – e para a Covid-19 estarão 100% mantidos. “Mas nas áreas menos críticas os atendimentos seguirão com 30% dos profissionais”, observou.

Ele ainda destacou que muitos servidores não aderiram ao movimento nacional por medo de retaliação. “Por motivos diversos, vários servidores já pediram demissão e eles acabam contratando outros mesmo estando com um concurso vigente. Com isso, os contratados ficam limitados às clausulas contratuais”, acrescentou o dirigente sindical.

Já o presidente do Sindicato dos Médicos de Sergipe (Sindimed), Helton Monteiro, em entrevista ao Jornal da Fan, afirmou que a greve está deflagrada por tempo indeterminado e que ela conta com a adesão de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas e outros profissionais da saúde. A expectativa é que o Governo Federal atenda os pleitos dos servidores.

Preocupação é manter os atendimentos

Procurado pelo Portal Lagartense, a assessoria de comunicação do HU de Lagarto informou que as negociações seguem em âmbito nacional e que a preocupação da unidade é manter a população assistida. O órgão também informou que, nesta quinta-feira, 13, o hospital ainda não havia percebido “nenhum óbice nos atendimentos”.

Confira a posição emitida pela direção do HUL na íntegra:

“Por ser o HUL-UFS um hospital porta aberta que recebe e acolhe a todos; uma unidade hospitalar referência em Urgência e Emergência no estado; e, ainda, neste momento de pandemia, hospital referência no estado para atendimento Covid, a preocupação da gestão do HUL neste momento é a de que os impactos do movimento sejam minimizados para que o hospital garanta a continuidade da assistência que vem sendo prestada aos seus pacientes e usuários. Preocupação essa, que já foi colocada ao comando de greve em reunião que aconteceu entre as partes na tarde dessa quarta-feira, com a instituição entendendo o direito de manifestação das categorias”.