Na tarde desta quarta-feira(12) a Prefeitura de Lagarto, por meio da equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, participou de uma videoconferência com o engenheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) Sr. Darwin Lima.

De acordo com o secretário Adriel Alcântara, a reunião teve por objetivo a apresentação dos ajustes técnicos para execução do Projeto da futura Escola Modelo que será construída no município.

“Esse é mais um grande passo, após o encontro da Prefeita Hilda Ribeiro e do deputado federal Gustinho Ribeiro com o presidente do FNDE em Brasília, no último dia 28 de abril. Nesta oportunidade, como coube ao município a elaboração do projeto, após conclusão preliminar deste, já pudemos apresentar a planta virtual do prédio para o Sr Darwin” explicou o secretário.