Durante o ato de inauguração do Viaduto da PRF, em Maceió-AL, o presidente da República, Jair Bolsonaro (Sem partido), anunciou que o Governo Federal vai lançar um aplicativo voltado ao cadastro de pessoas no Programa Bolsa Família. Com a medida, as prefeituras perderão esta atribuição.

“Vamos libertar as pessoas mais humildes do julgo de quem quer que seja”, argumentou o presidente em tom de crítica aos gestores municipais. Ainda segundo Bolsonaro, o aplicativo será disponibilizado após o lançamento do Novo Bolsa Família.

No fim de abril, Bolsonaro disse que o governo pretende elevar a média do benefício pago pelo Bolsa Família de cerca de R$ 190 para R$ 250 a partir de agosto ou setembro. Na ocasião, ele não especificou a origem dos recursos financeiros para o aumento. Hoje, a média dos benefícios do pagos pelo programa é de R$ 192,00.