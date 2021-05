Na manhã desta sexta-feira, 14, o Lagarto Futsal Clube empatou em 1 a 1 com o Una City/Água Preta, em partida válida pela primeira fase classificatória da Copa do Brasil 2021. O jogo ocorreu no ginásio SESC de Caruaru, em Pernambuco.

O gol do Verdão saiu no segundo tempo, através do Jajá. Em entrevista ao Portal Lagartense, o presidente do Lagarto Futsal, Mharcyo Cruz, o resultado foi positivo, uma vez que o time contou com vários contratempos antes da partida.

“O time mal treinou, tivemos a queda do nosso treinador por motivos familiares, e os contratempos de ontem, com o ginásio de Água Preta, então o time estava muito cansado. Agora é voltar para casa e buscar o resultado em casa”, comentou.

O Verdão e o Una City voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, 20, às 19h, no Ginásio de Esportes O Ribeirão, em Lagarto. A partida será transmitida pelo Lagarto Futsal através das redes sociais.