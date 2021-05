Com o tema ‘A Enfermagem em Tempos de Pandemia’, a IV Semana de Enfermagem do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) teve como objetivo valorizar e reconhecer o trabalho desses profissionais que cuidam com dedicação dos pacientes e usuários na unidade hospitalar.

O evento proporcionou conhecimentos científicos e momentos de emoção e integração entre os colaboradores, contando na sua abertura com mesa redonda com o tema “Atuação e desafios dos profissionais de enfermagem na pandemia”, quando foi apresentado um pouco da história da enfermagem e temas de valorização profissional da categoria.

A semana também contou com cronograma de palestras apresentadas pelos próprios enfermeiros da instituição, com participação também do representante do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE), Diego Rafael da Silva Borges.

“Vale ressaltar que os enfermeiros ministraram apresentações enriquecedoras, que tiveram grande adesão por parte dos profissionais de enfermagem, refletindo o interesse da categoria em se aperfeiçoar e também valorizar os colegas palestrantes”, ressalta Luana Dantas, chefe da Divisão de Enfermagem da unidade hospitalar.

A semana também contou com dinâmica de lavagem das mãos para incentivar a prática entre os colaboradores – essencial para prevenir infecção hospitalar. E com homenagem especialmente proporcionada aos profissionais de enfermagem em todos os setores do HUL. Ao final, foi proporcionado um momento de beleza, com realização de limpeza de pele ofertada por representação de empresa de produtos de beleza. “Proporcionamos uma linda e emocionante homenagem aos profissionais de enfermagem do HUL”, destaca Luana Dantas.

Temas de palestras

As palestras proporcionadas pela Semana de Enfermagem contaram com grande adesão dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e residentes do hospital, envolvendo temas como ‘Classificação de Risco’; ‘Atuação da enfermagem na Pandemia X Valorização Profissional’; ‘Cirurgia Segura em paciente com COVID-19’; e ‘Processo de enfermagem como qualificador do cuidado’.

Também foram temas de palestras ‘Cuidados de Enfermagem para prevenção de lesão por pressão e principais coberturas’; ‘Cuidados na manipulação de dispositivos invasivos’; ‘Aspectos legais sobre registro de enfermagem’; ‘O adoecimento mental dos profissionais de enfermagem: como enfrentar esse mal?’; ‘RCP em paciente adulto suspeito e confirmado de COVID-19’; e ‘Cuidados de enfermagem para prevenção de Flebite’.