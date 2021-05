A Polícia Civil de Carmópolis, após investigações, chegou até Jackson Santos, suspeito de crimes de estelionato praticados nos municípios de Lagarto e Itabaiana contra, pelo menos, três vítimas. A prisão do homem aconteceu na última sexta-feira, 14, na cidade de Carmópolis.

De acordo com o delegado Samuel Souza, que preside as investigações, no dia 5 de maio deste ano, Jackson entrou em contato com a funcionária de um empreendimento comercial que vende piscinas para residências, na cidade de Lagarto. Ele queria comprar uma piscina de forma financiada, com o financiamento sendo feito no nome da esposa dele, e chegou a apresentar supostas cópias dos documentos desta.

Mesmo antes de ser aprovado o financiamento, a empresa mandou, no dia seguinte, entregar a piscina e os acessórios (casa de máquina, bomba e o kit instalação), avaliados em R$ 13.000,00, na cidade de Carmópolis, pois o golpista afirmou que o arquiteto estava precisando do material para concluir a suposta obra da casa.

Desconfiado da demora na aprovação do crédito, o dono da empresa vítima procurou a delegacia. Na unidade da Polícia Civi foi descoberto que a dona dos documentos apresentados por Jackson para o financiamento tinha registrado um Boletim de Ocorrência contra ele, pois este tinha ficado com toda a documentação dela, e estava usando para aplicar o golpe.

Após diligências, foi descoberto que o suspeito já tinha revendido a piscina e os acessórios pelo valor bem abaixo do mercado para uma outra vítima na cidade de General Maynard. Este comprador, por sua vez, pagou à vista o valor de R$ 6.000,00 pelos bens.

O suspeito foi localizado na cidade de Carmópolis. Os bens foram devolvidos para a empresa vítima e Jackson confessou o crime.

Outro golpe

O detido também confessou que nos golpes aplicados na cidade de Itabaiana ele prometia tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para as vítimas, pegava o dinheiro e cópias dos documentos delas e depois sumia, trocando seu número de telefone.