Na manhã da última sexta-feira, 14, um micro-ônibus da Coagreste colidiu com uma motocicleta que levava duas pessoas, na BR-235, próximo ao trevo de acesso aos municípios de Campo do Brito, Macambira, São Domingos e Lagarto.

O acidente foi captado por uma câmera de vigilância. Suas imagens mostram que a colisão ocorreu porque a motocicleta cruzou a via sem observar a proximidade do micro-ônibus que fazia a linha Itabaiana/Campo do Brito.

Apesar do impacto, os envolvidos tiveram apenas alguns ferimentos e foram socorridos com vida. Além disso, antes da chegada do Samu, tanto o motorista do micro-ônibus quanto populares prestaram assistência aos que estavam na motocicleta.