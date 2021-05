Na noite da última sexta-feira, 14, a Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros emitiu uma nota de esclarecimento sobre o processo de convocação dos aprovados no último concurso público municipal, que estava previsto para iniciar no último dia 02 de maio.

Segundo a nota, os aprovados na área da saúde e os agentes de trânsito, que deveriam terem sido chamados no começo do mês, ainda não foram convocados porque houve um atraso no processo de finalização do edital. “[Eles] ainda serão requisitados no decorrer deste mês”, diz.

Sobre os demais aprovados, a gestão municipal de Barra dos Coqueiros informou que a convocação destes ocorrerá respeitando o prazo legal de vigência do certame, que é de dois anos. “Nos próximos dias, a Prefeitura estará divulgando o edital de convocação, relacionando os aprovados que serão convocados e a documentação necessária”, completa.

Convocação dos GMs vai demorar

O Município de Barra dos Coqueiros ainda informou que a convocação dos aprovados para a o cargo de Guarda Civil Municipal não serão convocados nesta primeira etapa, porque a sede do órgão está passando por uma “reforma estruturante”. “Entretanto, não mediremos esforços para que as convocações sejam iniciadas ainda no primeiro semestre deste ano”, informou a gestão.

O concurso da Barra dos Coqueiros foi realizado no dia 1º de novembro. Foram 583 vagas para 59 cargos em diversas áreas para atuar na administração pública. 75 mil candidatos se inscreveram para fazer a prova. A banca responsável pela realização do concurso foi o Cebraspe.