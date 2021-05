Neste sábado, 15, o Clube Sportivo Sergipe venceu o Lagarto Futebol Clube por 3 a 1, durante o primeiro jogo da grande final do Campeonato Sergipano de 2021. A partida ocorreu na Arena Batista, em Aracaju.

O primeiro gol foi marcado pelo Everton Ageu, para o Sergipe, aos 18 minutos do primeiro tempo, em uma cobrança de pênalti marcada após o goleiro lagartense agredir um atleta do time colorado pelas costas e ser expulso.

O Sergipe ampliou o placar aos 32 minutos do primeiro tempo, quando Da Silva aproveitou o rebote de um escanteio. Fim do primeiro tempo: Sergipe 2 x 0 Lagarto. Com isso, o Verdão acabou ficando desnorteado dentro de campo.

Diante desta situação, o Sergipe voltou para o segundo tempo com vontade de decidir o título, enquanto o Lagarto fez modificações para segurar o placar e dar maior agilidade no meio campo.

Como resultado, o Lagarto até tentou e teve algumas chances claras de gol. Sem sucesso. O Sergipe, por sua vez, aos 23 minutos ampliou a vantagem com um gol de cabeça marcado pelo Paulinho. 3 a 0 Sergipe.

A partir daí, o time colorado caiu de produção e o Lagarto aproveitou com Tiquinho, aos 35 minutos da etapa complementar, quando ele recebeu a bola na frente da grande área e a mandou para o fundo da rede. Em seguida, o Verdão ainda tentou o segundo gol, mas sem sucesso novamente.

Fim de jogo: Sergipe 3 x 0 Lagarto. Com o resultado, o Lagarto terá a difícil missão de reverter a desvantagem para conquistar o título de campeão. O Sergipe, por outro lado, poderá perder por até um gol de diferença.

O confronto de volta ocorrerá no próximo sábado, 22, às 16h, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto.